Catania, Baldini: “Questioni societarie non ci interessano, pensiamo a fare bene” (Di sabato 16 ottobre 2021) Francesco Baldini, tecnico del Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni presentando la gara di domani contro la Virtus Francavilla, valida per la nona giornata di Serie C Leggi su mediagol (Di sabato 16 ottobre 2021) Francesco, tecnico del, ha rilasciato alcune dichiarazioni presentando la gara di domani contro la Virtus Francavilla, valida per la nona giornata di Serie C

Advertising

NewSicilia : Mister Baldini cerca conferme in campo, ecco la lista dei convocati #Newsicilia - BlunoteWeb : #Catania: #Baldini, ‘#VirtusFrancavilla ben allenata’ (Video) - zazoomblog : Catania Baldini: “Vicende societarie restano fuori. Contro la Virtus vogliamo far... - #Catania #Baldini: #“Vicend… - SportSicilia : Baldini non si accontenta L'allenatore del #Catania: 'Abbiamo ampi margini di miglioramento. Vicende societarie? N… - Lasiciliaweb : Baldini non si accontenta Il tecnico del Catania: 'Abbiamo ampi margini di miglioramento. Vicende societarie? Non è… -