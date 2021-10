Bergamo: lavoratori in nero, carabinieri chiudono discoteca (Di sabato 16 ottobre 2021) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - I carabinieri hanno disposto la sospensione dell'attività di una discoteca a Curno, in provincia di Bergamo. Nel corso di un controllo nel locale, assieme all'Ispettorato del lavoro, vigili del fuoco e Siae, i militari hanno trovato tre lavoratori in nero, di cui uno percepiva di reddito di cittadinanza, e di altri tre addetti privi di green pass. È stata inoltre riscontrata l'evasione, da parte del proprietario, dell'Iva e dell'imposta intrattenimenti, oltre alla mancata presentazione della dichiarazione di effettuazione attività. I carabinieri hanno comminato una multa di oltre 12mila euro e hanno notificato al titolare la sospensione dell'attività come conseguenza della presenza di lavoratori non in regola. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Ihanno disposto la sospensione dell'attività di unaa Curno, in provincia di. Nel corso di un controllo nel locale, assieme all'Ispettorato del lavoro, vigili del fuoco e Siae, i militari hanno trovato trein, di cui uno percepiva di reddito di cittadinanza, e di altri tre addetti privi di green pass. È stata inoltre riscontrata l'evasione, da parte del proprietario, dell'Iva e dell'imposta intrattenimenti, oltre alla mancata presentazione della dichiarazione di effettuazione attività. Ihanno comminato una multa di oltre 12mila euro e hanno notificato al titolare la sospensione dell'attività come conseguenza della presenza dinon in regola.

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo lavoratori Green pass per andare al lavoro: com'è andata la prima giornata a Bergamo. Poche assenze Sarà che a Bergamo non c'è il porto o forse che il 91,79% delle persone sono vaccinate, ma la prima giornata (... dieci manifestanti e diversi lavoratori a casa. Enti, aziende e istituzioni si sono ...

In Lombardia presidi e cortei ... mentre a Liscate, in provincia di Milano, i lavoratori della Dhl, circa una cinquantina, hanno ... I presidi non hanno comunque fermato in Lombardia le aziende in provincia di Bergamo e di Brescia dove ...

