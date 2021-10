Bargiggia contro Pardo: frecciata dopo Lazio-Inter (Di sabato 16 ottobre 2021) Partita ricca di episodi e colpi di scena quella tra Lazio-Inter, non è mancata anche una critica a chi ha raccontato il match dell'Olimpico in telecronaca, ovvero Pierluigi Pardo. Il commentatore di Dazn è stato infatti beccato in un tweet polemico da parte di Paolo Bargiggia. Il commento sul proprio profilo Twitter è infatti tanto polemico quanto ironico. In riferimento a Pierluigi Pardo, reo di parlare troppo senza lasciare spazio alle immagini, ha paragonato il tutto alla radio di Filini. "Ma quanto cacchio parla Pierluigi Pardo? Ha ingoiato la radiolina del rag. Filini?" Ecco il tweet: Ma quanto cacchio parla @PIERPardo ? Ha ingoiato la radiolina del rag. Filini?@DAZN IT @OfficialSSLazio @Inter ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Partita ricca di episodi e colpi di scena quella tra, non è mancata anche una critica a chi ha raccontato il match dell'Olimpico in telecronaca, ovvero Pierluigi. Il commentatore di Dazn è stato infatti beccato in un tweet polemico da parte di Paolo. Il commento sul proprio profilo Twitter è infatti tanto polemico quanto ironico. In riferimento a Pierluigi, reo di parlare troppo senza lasciare spazio alle immagini, ha paragonato il tutto alla radio di Filini. "Ma quanto cacchio parla Pierluigi? Ha ingoiato la radiolina del rag. Filini?" Ecco il tweet: Ma quanto cacchio parla @PIER? Ha ingoiato la radiolina del rag. Filini?@DAZN IT @OfficialSS...

