A rischio il rinnovo di Samir Handanovic con l' Inter

AGI - Il futuro di Samir Handanovic all'Inter è incerto: il 37enne portiere e capitano nerazzurro a fine stagione potrebbe salutare Milano a parametro zero, ha scritto il Corriere della Sera, visto che per ora non si parla di rinnovo e il contratto è in scadenza il 30 giugno 2022. L'Inter per il futuro ha puntato da tempo sul 25enne portiere camerunense dell'Ajax, Andre Onana, che da gennaio sarà libero di firmare da svincolato per la prossima stagione. Handanovic ha subìto qualche critica per gli errori nelle prime giornate, ma nelle trasferte contro Fiorentina e Sassuolo è stato decisivo per i successi nerazzurri. Tra l'altro per lui è appena arrivata la nomination tra i 10 candidati al Trofeo Yashin, riconoscimento istituito nel 2019 da France Football per premiare il miglior ...

