Ufficiale: Antonio Esposito rinnova con il Renate fino al 2024 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco la nota Ufficiale odierna del Renate: “Il Renate comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Antonio Esposito. Il 21enne esterno sinistro, acquisito a titolo definitivo dal Frosinone nel 2020 e tra le piacevoli sorprese della passata stagione, ha stipulato un nuovo accordo su base triennale, che lo vedrà protagonista in nerazzurro fino al 30 giugno 2024?. Foto: logo Renate L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco la notaodierna del: “Ilcomunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore. Il 21enne esterno sinistro, acquisito a titolo definitivo dal Frosinone nel 2020 e tra le piacevoli sorprese della passata stagione, ha stipulato un nuovo accordo su base triennale, che lo vedrà protagonista in nerazzurroal 30 giugno?. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

