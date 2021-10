Temptation Island | Filippo Bisciglia rivede la sua ex

(Di venerdì 15 ottobre 2021), amato presentatore del reality di Maria De Filippi, in queste ore ha voluto fare una tenera dedica alla sua ex fidanzata Simona Salvemini,. I due, che si erano conosciuti al Grande Fratello, sono rimasti davvero grandi amici.è l’attuale conduttore dima all’inizio della sua carriera l’uomo di è fatto notare grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello, nell’edizione del Articolo completo: dal blog SoloDonna

Il conduttore disi mostra sui social con Simona Salvemini a 15 anni dall'edizione del reality che li vide ...Filippo Bisciglia rivede l' ex Simona Salvemini . Il conduttore die la 'Sellerona' del Grande Fratello 6 si conobbero e misero insieme proprio al reality, 15 anni fa. Per la bella 44nne il romano, suo coetaneo, lasciò in diretta tv la fidanzata di ...Il conduttore di Temptation Island si mostra sui social con Simona Salvemini a 15 anni dall'edizione del reality che li vide concorrenti ...Il conduttore e la bella milanese si conobbero e misero insieme al GF 15 anni fa Per la 44enne il romano, suo coetaneo, lasciò in diretta tv Flora Canto Filippo Bisciglia rivede l’ex Simona Salvemini.