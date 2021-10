Stranger Things entra nel mondo di Magic: The Gathering! (Di venerdì 15 ottobre 2021) I misteri di Stranger Things arrivano nell’universo Magic: The Gathering attraverso il più spaventoso Secret Lair Superdrop di sempre Wizards of the Coast è orgogliosa di annunciare che Stranger Things, insieme ad altri sei drop da urlo, sarà presente nel più spaventoso Secret Lair Superdrop di sempre! Il Superdrop di ottobre di Secret Lair introduce Stranger Things nei Mondi Altrove e porta ai fan carte nuove di zecca e meccaniche uniche, che trasportano i personaggi dalla serie TV al formato cartaceo di Magic. La finestra di preordine del Superdrop di Ottobre inizia il 18 ottobre e termina il 15 novembre sul sito ufficiale. I misteri di Hawkins e del Sottosopra sono arrivati fino al Multiverso di Magic: The ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 15 ottobre 2021) I misteri diarrivano nell’universo: The Gathering attraverso il più spaventoso Secret Lair Superdrop di sempre Wizards of the Coast è orgogliosa di annunciare che, insieme ad altri sei drop da urlo, sarà presente nel più spaventoso Secret Lair Superdrop di sempre! Il Superdrop di ottobre di Secret Lair introducenei Mondi Altrove e porta ai fan carte nuove di zecca e meccaniche uniche, che trasportano i personaggi dalla serie TV al formato cartaceo di. La finestra di preordine del Superdrop di Ottobre inizia il 18 ottobre e termina il 15 novembre sul sito ufficiale. I misteri di Hawkins e del Sottosopra sono arrivati fino al Multiverso di: The ...

