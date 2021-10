Sarri: “Immobile sta bene. Radu ora è in netta crescita, sarà utilizzato presto” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter, Maurizio Sarri si è concentrato anche sui calciatori e sugli eventuali recuperi per la gara. Queste le sue parole: “Ci sono tre punti in palio. Non è una partita spartiacque in questo momento della stagione. La Lazio ha fatto una scelta di rottura, è palesemente in un anno di transizione e di costruzione. L’importante è gettare le basi: il primo obiettivo nostro non è giocare un calcio spettacolare, ma trovare solidità. Poi penseremo a divertirci. presto parlare di obiettivi, dobbiamo crescere e abbiamo tanti margini per farlo. Dopo le nazionali ho sempre un certo timore: ti arrivano giocatori che si allenati in 8-9 maniere diverse. Staccare la spina, tornare e riattaccarla non è così semplice come sembra dall’esterno. Ma siccome c’è questo rischio, meglio giocare con l’Inter che ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter, Mauriziosi è concentrato anche sui calciatori e sugli eventuali recuperi per la gara. Queste le sue parole: “Ci sono tre punti in palio. Non è una partita spartiacque in questo momento della stagione. La Lazio ha fatto una scelta di rottura, è palesemente in un anno di transizione e di costruzione. L’importante è gettare le basi: il primo obiettivo nostro non è giocare un calcio spettacolare, ma trovare solidità. Poi penseremo a divertirci.parlare di obiettivi, dobbiamo crescere e abbiamo tanti margini per farlo. Dopo le nazionali ho sempre un certo timore: ti arrivano giocatori che si allenati in 8-9 maniere diverse. Staccare la spina, tornare e riattaccarla non è così semplice come sembra dall’esterno. Ma siccome c’è questo rischio, meglio giocare con l’Inter che ...

