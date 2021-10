PNRR | Udir | “Occasione d’oro per avviare recupero patrimonio edilizio scolastico”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ilstanzia 18 miliardi di euro per la scuola, una cifra utile per poter peral più presto interventi di ammodernamento nel, che si torva alla canna del gas. Il rapporto di Legambiente “Ecosistema scuola” del 2020, infatti, mette a nudo tutte le verità sulla qualità dell’edilizia scolastica nel nostro Paese, non lasciando spazio a dubbi. Secondo l’analisi di Legambiente, infatti, la scuola italiana non gode di ottima salute: la metà degli edifici è senza agibilità ed i ritardi del Sud su tempo pieno e mense sono una cosa tangibile. Anche il Corriere della Sera conferma che ilin Italia è “vetusto e poco sostenibile” con 1 edificio su 2 che non ha ancora il ...

Teleborsa

Secondo il sindacato dei dirigenti scolastici, ilrappresenta certamente un'occasione d'oro che non si può perdere , perché mai come adesso urge intervenire, investendo nel patrimonio ...IL PAREREE IL COMMENTO DEL PRESIDENTE MARCELLO PACIFICO Secondo i dirigenti scolasticiilrappresenta certamente un'occasione d'oro che non si può perdere; infatti, mai come adesso ...Il PNRR stanzia 18 miliardi di euro per la scuola, una cifra utile per poter per avviare al più presto interventi di ammodernamento nel ...Il Pnrr porterà nel mondo della scuola ben 18 miliardi di euro, una cifra davvero enorme. Il rapporto di Legambiente “Ecosistema scuola” del 2020 mette a nudo tutte le verità sulla qualità dell'ediliz ...