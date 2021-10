“Nulla è perduto”: alla Gamec il secondo capitolo della Trilogia della materia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bergamo. C’è sempre qualcosa che può spiegare l’inspiegabile. Ma spesso ci sono sorprese dietro le certezze. Gioca con le nostre percezioni la mostra “Nulla è perduto – Arte e materia in trasformazione” che inaugura oggi, 15 ottobre, in Gamec, una mostra-laboratorio che fa appello ai nostri sensi e allo stesso tempo mette in crisi l’umana presunzione di conoscenza. Protagonista assoluta la materia, anche a prescindere dall’uomo e dalle sue velleità di dominarla. Curata da Anna Daneri e Lorenzo Giusti, la rassegna è il secondo capitolo del progetto pluriennale “Trilogia della materia” e si snoda come un viaggio a forte impatto sensoriale tra i principi primordiali, Fuoco, Terra, Acqua e Aria. Intorno a ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bergamo. C’è sempre qualcosa che può spiegare l’inspiegabile. Ma spesso ci sono sorprese dietro le certezze. Gioca con le nostre percezioni la mostra “– Arte ein trasformazione” che inaugura oggi, 15 ottobre, in, una mostra-laboratorio che fa appello ai nostri sensi e allo stesso tempo mette in crisi l’umana presunzione di conoscenza. Protagonista assoluta la, anche a prescindere dall’uomo e dalle sue velleità di dominarla. Curata da Anna Daneri e Lorenzo Giusti, la rassegna è ildel progetto pluriennale “” e si snoda come un viaggio a forte impatto sensoriale tra i principi primordiali, Fuoco, Terra, Acqua e Aria. Intorno a ...

