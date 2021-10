Nikon Z fc: una mirrorless retrò per la street photography (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Foto: Nikon)La nuova mirrorless Nikon Z fc pensa alle prestazioni ma anche allo stile grazie a un design dal sapore vintage e ben sette differenti colorazioni, comprese quelle più accese come il verde menta e il rosa. Ideata per un uso dinamico in viaggio così come per la street photography, ma anche per ritratti e per immortalare cibo, si avvale anche di un monitor con angolazioni variabili che è anche ribaltabile per scattare selfie di qualità. Agli appassionati di fotografia non sarà sfuggita la somiglianza della nuova mirrorless con la storica macchina fotografica a pellicola Nikon FM2 e infatti il brand nipponico si è ispirato proprio all’iconico modello degli anni ‘80 per la progettazione. Vale la pena sottolineare la cura dei dettagli per esempio nelle ghiere ... Leggi su wired (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Foto:)La nuovaZ fc pensa alle prestazioni ma anche allo stile grazie a un design dal sapore vintage e ben sette differenti colorazioni, comprese quelle più accese come il verde menta e il rosa. Ideata per un uso dinamico in viaggio così come per la, ma anche per ritratti e per immortalare cibo, si avvale anche di un monitor con angolazioni variabili che è anche ribaltabile per scattare selfie di qualità. Agli appassionati di fotografia non sarà sfuggita la somiglianza della nuovacon la storica macchina fotografica a pellicolaFM2 e infatti il brand nipponico si è ispirato proprio all’iconico modello degli anni ‘80 per la progettazione. Vale la pena sottolineare la cura dei dettagli per esempio nelle ghiere ...

Advertising

merlino53 : @DaliaDaliaanfo Ho fatto un post sulla questione: ho conosciuto #Ambra e l'ho vista recitare una antologia di brani… - latitti74 : @sergiodesiena Grazie lo stesso. In ogni caso, Nikon è sempre una signora macchina... non per niente vanta 100 anni… - sergiodesiena : @latitti74 È una buana macchina... Non so dirti... Cmq è una questione di luce... Io ho D90 Nikon - videozappo : Tutti i principali marchi fotografici hanno annunciato qualche importante novità: Sony la nuova a7IV, Canon uno str… - videozappo : Tutti i principali marchi fotografici hanno annunciato qualche importante novità: Sony la nuova a7IV, Canon uno str… -

Ultime Notizie dalla rete : Nikon una Nikon cresce la gamma con il nuovo versatile Nikkor Z DX 18 - 140mm Ideale compagno di viaggio fotografico, il nuovo obiettivo NIKKOR Z DX di Nikon offre prestazioni di alto livello sia durante le riprese a distanza sia in quelle ravvicinate ...NIKKOR Z DX include una ...

Giornata Mondiale della Vista e Ottobre Mese della Prevenzione ... ottenendo alla fine i risultati del gioco e una checklist con alcune domande da leggere ... In caso di necessità, l'utente verrà invitato ad approfondire l'esame presso il centro ottico partner Nikon ...

Pubblicato il secondo teaser della mirrorless di fascia alta Nikon Z 9 Fotografi Digitali Pubblicato il secondo teaser della mirrorless di fascia alta Nikon Z 9 In queste ore è stato pubblicato un nuovo video teaser (il secondo) che ha come protagonista la nuova fotocamera mirrorless di fascia alta Nikon Z 9. In questo teaser ci si è concentrati sulle potenzi ...

Fujifilm presenta Link Wide: la stampante portatile instax Link Wide è la nuova stampante presentata da Fujifilm da collegare tramite app a smartphone e tablet per stampare il formato wide.

Ideale compagno di viaggio fotografico, il nuovo obiettivo NIKKOR Z DX dioffre prestazioni di alto livello sia durante le riprese a distanza sia in quelle ravvicinate ...NIKKOR Z DX include...... ottenendo alla fine i risultati del gioco echecklist con alcune domande da leggere ... In caso di necessità, l'utente verrà invitato ad approfondire l'esame presso il centro ottico partner...In queste ore è stato pubblicato un nuovo video teaser (il secondo) che ha come protagonista la nuova fotocamera mirrorless di fascia alta Nikon Z 9. In questo teaser ci si è concentrati sulle potenzi ...Link Wide è la nuova stampante presentata da Fujifilm da collegare tramite app a smartphone e tablet per stampare il formato wide.