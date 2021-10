Nedved contro la UEFA: «Il FPF non sta funzionando» (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Avere lo stadio di proprietà è un grandissimo orgoglio, dover supportare la società in modo che mantenga questo status d’eccellenza». Parole di Pavel Nedved, intervenuto al salone del libro per la presentazione di “La casa della Juve” scritto da Guido Vaciago. L’Allianz Stadium per il vice presidente della Juventus «rappresenta la casa. Non solo per L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Avere lo stadio di proprietà è un grandissimo orgoglio, dover supportare la società in modo che mantenga questo status d’eccellenza». Parole di Pavel, intervenuto al salone del libro per la presentazione di “La casa della Juve” scritto da Guido Vaciago. L’Allianz Stadium per il vice presidente della Juventus «rappresenta la casa. Non solo per L'articolo

Advertising

mario_cama : RT @CalcioFinanza: #Nedved contro la #UEFA: «Il Fair Play Finanziario non sta funzionando» - GhigoTrieste : RT @CalcioFinanza: #Nedved contro la #UEFA: «Il Fair Play Finanziario non sta funzionando» - CalcioFinanza : #Nedved contro la #UEFA: «Il Fair Play Finanziario non sta funzionando» - altemio6 : RT @CampiMinati: Nedved contro il Fair Play Finanziario: 'non funziona'. La Juve fino a 3 mesi fa pagava un calciatore 90 milioni l'anno, p… - davideroberti_ : #Nedved al #SaloneDelLibroTorino ironico contro le avversarie italiane ???? -