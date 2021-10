Meteo Roma del 15-10-2021 ore 06:10 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Meteo Ben ritrovati raccolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio ancora asciutto concedi soleggiati su tutte le regioni qualche nube a nord-ovest e settori alpini in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco nuvolosi locali addensamenti sulle Alpi al centro tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile congeli Però più sereni qualche numeri sulla Toscana settentrionale al sud Al mattino qualche pioggia sulla Puglia e sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio ancora piogge sulla puglieni arrivo in riabilitazione altrove sereno su Molise alta campagna isole maggiori ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021)Ben ritrovati raccolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni al pomeriggio ancora asciutto concedi soleggiati su tutte le regioni qualche nube a nord-ovest e settori alpini in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con Cieli poco nuvolosi locali addensamenti sulle Alpi al centro tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni Nel corso delle ore pomeridiane non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile congeli Però più sereni qualche numeri sulla Toscana settentrionale al sud Al mattino qualche pioggia sulla Puglia e sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio ancora piogge sulla puglieni arrivo in riabilitazione altrove sereno su Molise alta campagna isole maggiori ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 15-10-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - Sonoiolamiari : Non esiste più il meteo di Roma di una volta - infoitinterno : Meteo Roma e Lazio 14 ottobre: cielo sereno, allerta per vento forte in tutta la regione - tbuccico69 : RT @rep_roma: Meteo Lazio, vento di burrasca su Roma: cade albero a viale Marconi. Fine settimana con sole e freddo - stormi1904 : RT @rep_roma: Meteo Lazio, vento di burrasca su Roma: cade albero a viale Marconi. Fine settimana con sole e freddo -