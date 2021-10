Manifestazione contro Green Pass a Udine al grido “siamo la variante umana” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una Manifestazione di protesta contro il Green Pass si è svolta oggi a Udine con un corteo snodatosi per le vie del centro, al quale si stima che abbiano partecipato più di 2000 persone, 1.600 secondo la Questura.Molti gli striscioni con scritto “Vaccinati e non vaccinati insieme per la libertà”, “Il Green Pass danneggia tutti”, e i cori uniti “siamo la variante umana”. Il corteo ha sfilato in modo ordinato, senza causare disordini. Molti i disagi al traffico che la Manifestazione ha causato sfilando per Viale Volontari della Libertà fino in Piazzale Osoppo, per poi continuare verso Piazza Primo Maggio e terminare di fronte alla Loggia del Lionello. Il corteo ha sfilato in modo ordinato, senza ... Leggi su udine20 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Unadi protestailsi è svolta oggi acon un corteo snodatosi per le vie del centro, al quale si stima che abbiano partecipato più di 2000 persone, 1.600 secondo la Questura.Molti gli striscioni con scritto “Vaccinati e non vaccinati insieme per la libertà”, “Ildanneggia tutti”, e i cori uniti “la”. Il corteo ha sfilato in modo ordinato, senza causare disordini. Molti i disagi al traffico che laha causato sfilando per Viale Volontari della Libertà fino in Piazzale Osoppo, per poi continuare verso Piazza Primo Maggio e terminare di fronte alla Loggia del Lionello. Il corteo ha sfilato in modo ordinato, senza ...

