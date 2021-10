La Smart Tv spinge lo streaming anche sui device. E sceglie Auditel

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Tv tradizionale oltre i confini ItaliaOggi, pagina 19, di Andrea Secchi. Le famiglie italiane con tv connesse erano 10,5 milioni nel primo semestre di quest’anno, dovrebbero raggiungere quota 13,5 milioni a fine 2021 e poi a salire, fino ad arrivare a 15 milioni a giugno prossimo e 17,8 milioni a fine 2022. Per ciascuna famiglia, poi, ci possono essere più tv connesse (e realmente, senza contare gli apparecchi che hanno questa funzione non utilizzata), con una stima di 15 milioni di pezzi attualmente nelle case su un totale di 42,3 milioni di televisori. Una crescita sostenuta, secondo le proiezioni su datidella Fcp-Federazione concessionarie pubblicità presieduta da Massimo Martellini, spinta dallo switch off che sta partendo: un una prima tappa il prossimo 20 novembre per canali tematici di Rai e Mediaset e alcuni altri, ma poi definitivamente dal gennaio ...