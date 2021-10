Indian Wells: Norrie - Dimitrov, semifinale a sorpresa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Grigor Dimitrov sfiderà Cameron Norrie nella semifinale della parte alta del tabellone al Masters 1000 di Indian Wells. Dopo aver eliminato il campione in carica dello US Open Daniil Medvedev, il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Grigorsfiderà Cameronnelladella parte alta del tabellone al Masters 1000 di. Dopo aver eliminato il campione in carica dello US Open Daniil Medvedev, il ...

Advertising

WeAreTennisITA : Fabio Fognini ?? Un'ottima prestazione dell'azzurro non basta per battere Stefanos Tsitsipas, che vince in rimonta p… - WeAreTennisITA : Super Paolini ?????? Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco è Jasmine a vincere il match contro Mertens, ci riesce per 3-6 6… - TENIPOcom : ATP 1000+WTA 1000 Indian Wells - Hard (Quarterfinal) I. Dodig/M. Melo (CRO/BRA) def. F. Fognini/L. Sonego (ITA) 6:3 4:6 10:8 - Ubitennis : Indian Wells, il programma di venerdì 15 ottobre: quarti maschili di giorno, semi femminili la sera - zazoomblog : Masters 1000 Indian Wells 2021: Grigor Dimitrov e Cameron Norrie conquistano la semifinale - #Masters #Indian… -