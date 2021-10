Il progetto per trasformare Venezia in una città di startup (Di venerdì 15 ottobre 2021) Acqua alta a Venezia (foto: courtesy of Venisia)Coltivare verdura senza terra in una vetreria dismessa a Murano. Progettare sistemi tecnologici per scovare talenti calcistici da un ufficio affacciato sul Canal Grande. Discutere di piani di business tra i sestieri di Cannaregio o Dorsoduro. Sarà questa la Venezia del futuro? C’è chi immagina una Serenissima meno turistica, capace di ritagliarsi un ruolo come crocevia dell’innovazione. Tutto comincia due anni fa. Alla ricerca di un’alternativa Venezia, anno 2020. La pandemia ferma il tempo in una città dove le lancette scorrono più lente che altrove. Tra i vicoli, svuotati della fiumana delle grandi navi, si respira un’aria irreale. Lontani i tempi dell’assalto a base di zainetti e infradito, in laguna l’acqua diventa limpida e si avvistano persino i delfini. Però ... Leggi su wired (Di venerdì 15 ottobre 2021) Acqua alta a(foto: courtesy of Venisia)Coltivare verdura senza terra in una vetreria dismessa a Murano. Progettare sistemi tecnologici per scovare talenti calcistici da un ufficio affacciato sul Canal Grande. Discutere di piani di business tra i sestieri di Cannaregio o Dorsoduro. Sarà questa ladel futuro? C’è chi immagina una Serenissima meno turistica, capace di ritagliarsi un ruolo come crocevia dell’innovazione. Tutto comincia due anni fa. Alla ricerca di un’alternativa, anno 2020. La pandemia ferma il tempo in unadove le lancette scorrono più lente che altrove. Tra i vicoli, svuotati della fiumana delle grandi navi, si respira un’aria irreale. Lontani i tempi dell’assalto a base di zainetti e infradito, in laguna l’acqua diventa limpida e si avvistano persino i delfini. Però ...

