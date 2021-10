Il deputato conservatore David Amess ucciso nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Gran Bretagna sotto choc. Ilè morto dopo aver subito un’aggressione a colpi di coltello mentre si trovavadi-on-Sea e stava incontrando gli elettori della sua circoscrizione elettorale. La notizia del decesso è stata data dalla polizia dell’Essex. La stampa britannica riferisce che un uomo è entrato nell’ufficio dove si trovava, 69 anni, e lo ha pugnalato più volte. L’aggressore è stato bloccato e arrestato nell’immediatezza dei fatti. Le forze dell’ordine hanno anche precisato che non viene ricercato nessun altro individuo in connessione con l’omicidio dopo l’arresto che è stato compiuto.

Advertising

visualPetronio : RT @Laprimapagina: Il deputato conservatore #DavidAmess ucciso nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea - Laprimapagina : Il deputato conservatore #DavidAmess ucciso nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea - silvana_flora : RT @paoloigna1: Purtroppo è arrivata ora la tragica notizia della morte di Sir #DavidArness deputato conservatore per le conseguenze delle… - LucianaCiolfi : RT @RSInews: Deputato pugnalato a morte nell'Essex - Il conservatore 69enne David Amess è stato attaccato all'interno di una chiesa metodis… - AngelaAngelmi : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Gb, è morto il deputato Tory accoltellato: Il deputato conservatore britannico David Amess è morto do… -

Ultime Notizie dalla rete : deputato conservatore

...confronti è stata manifestata fra gli altri a stretto giro dall'ex premierDavid Cameron, come dalla vice leader dell'opposizione laburista Angela Rayner. Si tratta del terzo...Sir David Anthony Andrew Amess, 69 anni, ilbritannico morto dopo essere stato accoltellato oggi durante un incontro con gli elettori, siedeva in Parlamento per il partitoda 38 anni , ma non è mai stato ...Gran Bretagna sotto shock. Il deputato conservatore David Amess è stato ucciso a coltellate nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea, mentre partecipava a un incontro con i suoi elettori.Il Deputato inglese David Amess è deceduto dopo essere stato accoltellato più volte in una chiesta dove era in corso un incontro con gli elettori.