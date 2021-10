Green pass lavoro, proteste portuali Genova e presidio Trieste (Di venerdì 15 ottobre 2021) proteste no Green pass in corso al porto di Genova nella giornata che segna l’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde al lavoro. Un gruppo di portuali sta manifestando al varco Pra, un altro gruppo al varco Etiopia. Da quanto si apprende dal porto, l’operatività dello scalo non è compromessa. Centinaia di persone sono radunate in manifestazione davanti al porto di Trieste. Le telecamere di Mattino 5 mostrano l’ingresso di alcune persone, in auto o in scooter, all’interno del porto attraverso i varchi: apparentemente, quindi, nessun blocco. “Alle 13.30 faremo una conferenza stampa. Siamo convinti della libertà di scelta per tutte le persone. Due persone su 10 sono contrarie al Green pass? Due persone su 10 meritano di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021)noin corso al porto dinella giornata che segna l’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde al. Un gruppo dista manifestando al varco Pra, un altro gruppo al varco Etiopia. Da quanto si apprende dal porto, l’operatività dello scalo non è compromessa. Centinaia di persone sono radunate in manifestazione davanti al porto di. Le telecamere di Mattino 5 mostrano l’ingresso di alcune persone, in auto o in scooter, all’interno del porto attraverso i varchi: apparentemente, quindi, nessun blocco. “Alle 13.30 faremo una conferenza stampa. Siamo convinti della libertà di scelta per tutte le persone. Due persone su 10 sono contrarie al? Due persone su 10 meritano di ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - CHELSEA11943471 : RT @Misurelli77: I #portualidiTrieste dovrebbero andare in massa alla manifestazione antifascista di sabato,non fare uno sciopero incompren… - battmark2 : RT @AStramezzi: Bassetti: “Il Green Pass, non ha nulla di scientifico, non ha nulla di Medico, serve a obbligare a vaccinare,è politico, un… -