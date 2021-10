Green Pass a lavoro, proteste e disagi nei porti di Genova e Trieste (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Come ci si attendeva il primo giorno di Green Pass obbligatorio a lavoro si sta caratterizzando da diverse manifestazioni di protesta da parte dei lavoratori in diverse porti d’Italia anche se al momento sembrano contenuti i disagi per le attività economica. La situazione più calda si è confermata quella del Porto di Trieste dove i partecipanti sono più di 5mila i partecipanti che affollano l’ampia area davanti al Varco 4. “Il Porto funziona: ovviamente in alcuni Passaggi ci saranno difficoltà e ranghi ridotti, ma funziona. Ho chiesto di tenere bassa la temperatura evitando scontri frontali per non danneggiare l’economia di un Paese, dato che danneggiare l’attività del Porto di Trieste significa danneggiare un grande numero di aziende che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Come ci si attendeva il primo giorno diobbligatorio asi sta caratterizzando da diverse manifestazioni di protesta da parte dei lavoratori in diversed’Italia anche se al momento sembrano contenuti iper le attività economica. La situazione più calda si è confermata quella del Porto didove i partecipanti sono più di 5mila i partecipanti che affollano l’ampia area davanti al Varco 4. “Il Porto funziona: ovviamente in alcuniaggi ci saranno difficoltà e ranghi ridotti, ma funziona. Ho chiesto di tenere bassa la temperatura evitando scontri frontali per non danneggiare l’economia di un Paese, dato che danneggiare l’attività del Porto disignifica danneggiare un grande numero di aziende che ...

