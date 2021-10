Gf Vip, per Sophie e Gianmaria spunta un cupido d’eccezione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella casa del Gf Vip 6 c’è un concorrente in particolare che spera che possa nascere l’amore tra Gianmaria e Sophie: nelle ultime ore ha provato a fare il cupido della situazione, ecco di chi si tratta. Il contorto rapporto tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi continua a restare sotto lo sguardo attento del Grande Fratello Vip 6, ma anche di tutti i telespettatori del reality. Negli ultimi giorni in tanti hanno notato l’imprenditore napoletano sempre più vicino all’ex tronista, al punto che Alfonso Signorini ha voluto mettere i riflettori su di loro durante la puntata in diretta. (screenshot video)Non è raro che nella casa più spiata d’Italia nascano dei flirt e quindi ci si chiede adesso se davvero possa nascere un sentimento tra i due. Se al conduttore del Gf Vip ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella casa del Gf Vip 6 c’è un concorrente in particolare che spera che possa nascere l’amore tra: nelle ultime ore ha provato a fare ildella situazione, ecco di chi si tratta. Il contorto rapporto traCodegoni eAntinolfi continua a restare sotto lo sguardo attento del Grande Fratello Vip 6, ma anche di tutti i telespettatori del reality. Negli ultimi giorni in tanti hanno notato l’imprenditore napoletano sempre più vicino all’ex tronista, al punto che Alfonso Signorini ha voluto mettere i riflettori su di loro durante la puntata in diretta. (screenshot video)Non è raro che nella casa più spiata d’Italia nascano dei flirt e quindi ci si chiede adesso se davvero possa nascere un sentimento tra i due. Se al conduttore del Gf Vip ...

