Campagna abbonamenti Roma, esaurita la Curva Sud (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prosegue a ritmo battente la Campagna abbonamenti della Roma: dopo il boom del primo giorno con oltre 12.000 tessere vendute (e il sistema andato in tilt), ieri sera si è arrivati a 18.600 sottoscrizioni per la stagione corrente. Dopo che ieri mattina alle 11:00 sono scaduti i termini per esercitare il diritto di prelazione, è iniziata la vendita libera e i circa 500 posti in Curva Sud centrale e laterale che non erano stati venduti, sono stati esauriti in poco meno di un’ora. Sold out quindi il settore più caldo del tifo Romanista, che ora può contare su 4.600 nuovi abbonati. L’obiettivo minimo della società è raggiungere quota 20.000: a Trigoria sperano in un risultato positivo domenica sera allo Stadium contro la Juventus, che sicuramente porterebbe entusiasmo e darebbe una spinta notevole agli ... Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Prosegue a ritmo battente ladella: dopo il boom del primo giorno con oltre 12.000 tessere vendute (e il sistema andato in tilt), ieri sera si è arrivati a 18.600 sottoscrizioni per la stagione corrente. Dopo che ieri mattina alle 11:00 sono scaduti i termini per esercitare il diritto di prelazione, è iniziata la vendita libera e i circa 500 posti inSud centrale e laterale che non erano stati venduti, sono stati esauriti in poco meno di un’ora. Sold out quindi il settore più caldo del tifonista, che ora può contare su 4.600 nuovi abbonati. L’obiettivo minimo della società è raggiungere quota 20.000: a Trigoria sperano in un risultato positivo domenica sera allo Stadium contro la Juventus, che sicuramente porterebbe entusiasmo e darebbe una spinta notevole agli ...

Advertising

zazoomblog : Roma record campagna abbonamenti: in 4 giorni 19mila tessere - #record #campagna #abbonamenti: - Ulissesempre1 : RT @RomaFuori: Abbonamenti #ASRoma 21/22??? 18.600 ? 20.000???? Prima squadra in #seriea a far partire la campagna abbonamenti e stiamo per r… - sportli26181512 : Roma, record campagna abbonamenti: in 4 giorni 19mila tessere: I tifosi hanno preso d'assalto gli abbonamenti: supe… - RomaFuori : Abbonamenti #ASRoma 21/22??? 18.600 ? 20.000???? Prima squadra in #seriea a far partire la campagna abbonamenti e sti… - Ulissesempre1 : RT @AliprandiJacopo: ??Campagna abbonamenti #ASRoma: 18.600 abbonati, oggi 4600 in più. Traguardo incredibile in soli quattro giorni. Roma… -