Calcio: Thiago Motta 'Sento fiducia Spezia, crescita passa da gioco' (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Sono alla ricerca del modo migliore per far giocare la squadra" LA Spezia - "In queste settimane abbiamo preparato la partita contro la Salernitana, focalizzandoci sul loro gioco e sulla squadra, a ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Sono alla ricerca del modo migliore per far giocare la squadra" LA- "In queste settimane abbiamo preparato la partita contro la Salernitana, focalizzandoci sul loroe sulla squadra, a ...

Advertising

fantapiu3 : #Spezia: rientri importanti per #ThiagoMotta. Tutte le dichiarazioni dell'allenatore degli #Aquilotti.… - sportface2016 : #SpeziaSalernitana, #ThiagoMotta: '#Provedel titolare, #Maggiore e #Kovalenko disponibili' - Fantacalcio : Spezia-Salernitana: la conferenza di Thiago Motta - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPEZIA - Thiago Motta: 'La Salernitana è forte in contropiede, Maggiore e Kovalenko ci saranno' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Thiago Motta: 'La Salernitana è forte in contropiede, Maggiore e Kovalenko ci saranno' -