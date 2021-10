Buona Destra: solidarietà a Comunità Ebraica (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Dopo le uscite oggettivamente antisemite del candidato sindaco meloniano Michetti, dopo l’inchiesta di Fanpage che ha evidenziato i legami palesi di Fratelli d’Italia con ambienti neofascisti e neonazisti, la Buona Destra di Roma esprime la propria solidarietà alla Comunità Ebraica della capitale”. Così si sono espressi i rappresentati romani di Buona Destra Corinna Marzi e Giovanni Montella. “Questa- proseguono- dovrebbe essere l’unica posizione accettabile di una Destra moderna, civile ed equilibrata. Ci sconvolge l’idea che una Destra estrema possa ancora essere considerata forza di governo.” “In qualsiasi altro paese europeo, dopo le dichiarazioni di Michetti, il leader del partito che lo ha proposto come candidato avrebbe ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Dopo le uscite oggettivamente antisemite del candidato sindaco meloniano Michetti, dopo l’inchiesta di Fanpage che ha evidenziato i legami palesi di Fratelli d’Italia con ambienti neofascisti e neonazisti, ladi Roma esprime la propriaalladella capitale”. Così si sono espressi i rappresentati romani diCorinna Marzi e Giovanni Montella. “Questa- proseguono- dovrebbe essere l’unica posizione accettabile di unamoderna, civile ed equilibrata. Ci sconvolge l’idea che unaestrema possa ancora essere considerata forza di governo.” “In qualsiasi altro paese europeo, dopo le dichiarazioni di Michetti, il leader del partito che lo ha proposto come candidato avrebbe ...

