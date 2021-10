Attenzione a questo formaggio: richiamato per un probabile batterio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il ministero della Salute si è mosso immediatamente per richiamare un lotto di formaggio. Conterrebbe un batterio pericoloso. formaggio richiamato (AdobeStock)Ancora una volta, il ministero della Salute ha richiamato un alimento potenzialmente molto pericoloso. Stiamo parlando di un formaggio richiamato per “presenza di Escherichia coli produttori di Shiga-toxin STEC“. Un richiamo urgente e atto ad evitare, ove possibile, qualsiasi conseguenza negativa per i consumatori. L’Escherichia coli è un germe che racchiude tante specie batteriche. Il suo habitat è l’intestino dell’uomo e degli animali. In questo caso, però, si parla di ceppi “produttori di Shiga-Tossina STEC” che sono agenti zoonosici capaci di produrre tossine pericolose per ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il ministero della Salute si è mosso immediatamente per richiamare un lotto di. Conterrebbe unpericoloso.(AdobeStock)Ancora una volta, il ministero della Salute haun alimento potenzialmente molto pericoloso. Stiamo parlando di unper “presenza di Escherichia coli produttori di Shiga-toxin STEC“. Un richiamo urgente e atto ad evitare, ove possibile, qualsiasi conseguenza negativa per i consumatori. L’Escherichia coli è un germe che racchiude tante specie batteriche. Il suo habitat è l’intestino dell’uomo e degli animali. Incaso, però, si parla di ceppi “produttori di Shiga-Tossina STEC” che sono agenti zoonosici capaci di produrre tossine pericolose per ...

