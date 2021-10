Atletico Madrid, Cerezo: «Il calcio ci deve una Champions. Su Messi…» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lunga intervista di Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, che ha trattato vari argomenti: le sue parole Intervistato da TeleMadrid, ha parlato il presidente dell’Atletico Enrique Cerezo. Ecco le sue dichiarazioni. Atletico – «Sono quasi da 20 anni presidente dell’Atletico e ne ho passati altri 15 da vicepresidente. Ho messo sempre questa squadra al di sopra di tutto. I ricordi più belli sono legati alla vittoria del campionato con Antic, all’inaugurazione del Metropolitano e a tutti i trofei che abbiamo fin qui vinto. Conservo un bel ricordo anche delle finali di Champions, è stato comunque un percorso emozionante, ma è triste non essere riusciti a realizzare qualcosa che non è stato raggiunto. Credo che il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lunga intervista di Enrique, presidente dell’, che ha trattato vari argomenti: le sue parole Intervistato da Tele, ha parlato il presidente dell’Enrique. Ecco le sue dichiarazioni.– «Sono quasi da 20 anni presidente dell’e ne ho passati altri 15 da vicepresidente. Ho messo sempre questa squadra al di sopra di tutto. I ricordi più belli sono legati alla vittoria del campionato con Antic, all’inaugurazione del Metropolitano e a tutti i trofei che abbiamo fin qui vinto. Conservo un bel ricordo anche delle finali di, è stato comunque un percorso emozionante, ma è triste non essere riusciti a realizzare qualcosa che non è stato raggiunto. Credo che il ...

