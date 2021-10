Afghanistan | attentato a Kandahar | strage di fedeli in moschea

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Kabul – Unoggi ha provocato unanellaBibi Fatima di, in: almeno 32 morti e 45 feriti secondo la tv satellitare al-Jazeera. L’afghana Tolo News, che riporta ancora un bilancio di 16 morti, cita testimoni secondo cui sarebbero state tre le esplosioni avvenute durante la preghiera del venerdì. “Forze speciali dell’Emirato islamico sono arrivate sul posto per definire la natura dell’incidente e portare davanti alla giustizia i responsabili”, ha affermato il portavoce del ministero degli Interni del governo talebano, Qari Saeed Khosti, in un comunicato rilanciato dal sito di notizie Aamaj News che esordisce affermando che “siamo rattristati nell’apprendere che si è verificata un’esplosione in unadei fratelli sciiti nel primo distretto ...