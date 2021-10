"Vi spiego perché serve un'inchiesta sul Covid" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità, non ha dubbi: "serve commissione d'inchiesta sugli appalti Covid". Ma la proposta per ora è ferma Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Annamaria Parente, presidente della Commissione Sanità, non ha dubbi: "commissione d'sugli appalti". Ma la proposta per ora è ferma



"Vi spiego perché serve un' inchiesta sul Covid " Naturalmente, se ci fossero delle irregolarità sarebbe molto grave, perché sarebbero irregolarità avvenute in un momento drammatico per il Paese". Come commissione Sanità state lavorando molto per ...

Naturalmente, se ci fossero delle irregolarità sarebbe molto grave, perché sarebbero irregolarità avvenute in un momento drammatico per il Paese". Come commissione Sanità state lavorando molto per ...