Ultime Notizie Roma del 14-10-2021 ore 18:10 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura l'emergenza cavi della quarta Ondata la definisce un Ondina il presidente della fondazione gimbe Nino cartabellotta ora che cazz coronavirus cominciano ad influire in Italia è possibile tracciare i contatti dopo l'ondata della variante Delta In estate la pandemia È sempre rimasta sotto i 10.000 casi giornalieri con un massimo di 73 vittime Ora siamo al di sotto dei 3 contagi diminuiscono giorno dopo giorno per fare un paragone durante la seconda Ondata c'erano 40000 contatti e quasi 1000 morti immunizzazione attraverso i vaccini ha salvato 30mila vite i ricoveri vaccinati sono costati però 69 milioni di euro e io roba è stata diffusa la mappa giornata su incidenza curata dal Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie quasi tutto il nord Italia collezione di ...

