Torino, rebus Pjaca: Juric non sa quando torna dall'infortunio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo due gol importanti, il Torino ha perso Pjaca e Juric non sa quando recupererà dal suo infortunio Marko Pjaca aveva appena iniziata a fare la differenza per il Torino targato Ivan Juric poi l'infortunio. Il tema è delicato in casa Torino dopo che nelle ultime settimane è cambiata proprio la figura di riferimento per l'area medica dopo che l'allenatore croato si era lamentato dei tempi di recupero dei sui giocatori. Ora il problema persiste. Juric contro il Napoli dovrà fare a meno di Pjaca, il cui rientro in campo con il Torino è ancora un'incognita. Difficile che l'ex Juventus possa esserci addirittura contro il Genoa. A riportarlo è La Stampa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

