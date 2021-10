Su Telegram per acquistare un Green Pass bastano pochi clic (Di giovedì 14 ottobre 2021) C’è l’emoticon di un cuoricino rosso accanto alla scritta Green Pass, quasi si tratti di un gruppo Telegram promotore della certificazione verde. Gli iscritti sono oltre 100mila, ma al suo interno nessuno di loro ha mai scritto un post, tanto meno per osannare i benefici del Pass vaccinale. Un’immagine suggerisce di cliccare in alto, sulla scritta che permette di accedere alla descrizione del canale. Qui lo spirito si fa subito chiaro, con uno slogan letto e riletto tra i vicoli della piattaforma social: “No alla dittatura sanitaria”. Poi l’invito a cliccare su un link, che rimanda a un altro canale privato, bisogna unirsi per accedervi. E questa volta non servono interpretazioni, il titolo è chiaro: “Vendita Green Pass”.Su Telegram ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) C’è l’emoticon di un cuoricino rosso accanto alla scritta, quasi si tratti di un gruppopromotore della certificazione verde. Gli iscritti sono oltre 100mila, ma al suo interno nessuno di loro ha mai scritto un post, tanto meno per osannare i benefici delvaccinale. Un’immagine suggerisce dicare in alto, sulla scritta che permette di accedere alla descrizione del canale. Qui lo spirito si fa subito chiaro, con uno slogan letto e riletto tra i vicoli della piattaforma social: “No alla dittatura sanitaria”. Poi l’invito acare su un link, che rimanda a un altro canale privato, bisogna unirsi per accedervi. E questa volta non servono interpretazioni, il titolo è chiaro: “Vendita”.Su...

