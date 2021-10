Stop di Grillo alla fronda: «L’asse col Pd non si tocca». Ma in 20 sono pronti a fuggire dal M5S (video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Grillo lo ha ribadito forte e chiaro (anche se in privato ai suoi vicinissimi): per il garante M5S «L’asse con i dem non è in discussione. E va preservata». E così, mentre la folla di ribelli e disorganici del Movimento minaccia e tenta la fuga sia dalla Camera che dal Senato. Delusa da Conte e da Grillo che, finora, sembrano impedire lo scatto di reni rispetto ai dem. E rinnegare quel che resta del programma e della linea del Movimento cinque Stelle che fu. O che avrebbe voluto essere… Grillo prova a frenare la fronda: «L’asse con il Pd non è in discussione. E va preservata» Dunque, da referente inaffidabile a gancio a cui attaccarsi: Grillo rivede la sua stima nel Pd. E sembrano davvero lontanissimi i tempi in cui Grillo, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021)lo ha ribadito forte e chiaro (anche se in privato ai suoi vicinissimi): per il garante M5S «con i dem non è in discussione. E va preservata». E così, mentre la folla di ribelli e disorganici del Movimento minaccia e tenta la fuga sia dCamera che dal Senato. Delusa da Conte e dache, finora, sembrano impedire lo scatto di reni rispetto ai dem. E rinnegare quel che resta del programma e della linea del Movimento cinque Stelle che fu. O che avrebbe voluto essere…prova a frenare la: «con il Pd non è in discussione. E va preservata» Dunque, da referente inaffidabile a gancio a cui attaccarsi:rivede la sua stima nel Pd. E sembrano davvero lontanissimi i tempi in cui, ...

