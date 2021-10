Sassuolo: donna muore sbranata da due cani (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ morta a Sassuolo in provincia di Modena, un’anziana donna. La vittima è stata sbranata da due cani di razza Amstaff. Sono in corso le indagine per ricostruire la dinamica, s’indaga per omicidio colposo. A Sassuolo, un’anziana donna è morta sbranata da due cani di razza Amstaff. S’indaga per omicidio colposo Un’anziana donna è morta sbranata da due cani. La tragedia si è consumata a Sassuolo, in provincia di Modena. La vittima, Carla Gorzanelli, 89 anni ha perso la vita a pochi metri dalla propria abitazione, sita in via Cristoforo, da dove pare si fosse allontanata eludendo la sorveglianza della badante. La donna vagava in stato confusionale per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) E’ morta ain provincia di Modena, un’anziana. La vittima è statada duedi razza Amstaff. Sono in corso le indagine per ricostruire la dinamica, s’indaga per omicidio colposo. A, un’anzianaè mortada duedi razza Amstaff. S’indaga per omicidio colposo Un’anzianaè mortada due. La tragedia si è consumata a, in provincia di Modena. La vittima, Carla Gorzanelli, 89 anni ha perso la vita a pochi metri dalla propria abitazione, sita in via Cristoforo, da dove pare si fosse allontanata eludendo la sorveglianza della badante. Lavagava in stato confusionale per la ...

