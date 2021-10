Roma, campagna abbonamenti: la vendita libera polverizza la Curva Sud (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma - Dopo i tre giorni di prelazione dei vecchi abbonati 2019 - 2020 che avevano portato a ben 16700 tessere vendute , dalle 12 di oggi la Roma ha aperto la vendita libera della nuova campagna ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021)- Dopo i tre giorni di prelazione dei vecchi abbonati 2019 - 2020 che avevano portato a ben 16700 tessere vendute , dalle 12 di oggi laha aperto ladella nuova...

Advertising

Maumol : Neofascisti e No Vax: le forze sovraniste e populiste che cavalcano la campagna contro i vaccini sono la punta di d… - sportli26181512 : Roma, campagna abbonamenti: la vendita libera polverizza la Curva Sud: In pochi minuti è andata sold out la Sud cen… - StefiAmbro : RT @adelestancati: A Roma sogni la campagna; quando sei in campagna, incostante, esalti la città. Orazio #InCittà #CasaLettori @CasaLetto… - monferratodocg : RT @1N0MONACI: @Laila76913893 @CarloCalenda Possiamo dire che @virginiaraggi durante la campagna elettorale ha parlato con cognizione di ca… - eia58 : RT @Laila76913893: #lariachetirala7 Alessandra Ghisleri afferma che #VirginiaRaggi è l'unico candidato che nella sua campagna elettorale h… -