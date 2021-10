Meteo Roma del 14-10-2021 ore 06:10 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Meteo venerdì trovato in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni isolati addensamenti al pomeriggio ancora asciutto congeli soleggiati su tutte le regioni in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e cieli sereni il tempo asciutto qualche velatura in transito nelle ore notturne Al centro stabilità piena sia al mattino che al pomeriggio con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi nel corso delle ore notturne non sono previste Verezzi devo concedere pienamente sereni al suo 30 instabilità al meridione al mattino cielo in prevalenza coperti con precipitazioni parte più consistenti sulla Sicilia terreno in Sardegna al pomeriggio insiste maltempo sulla Sicilia viabilità asciutta altrove in serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 ottobre 2021)venerdì trovato in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni isolati addensamenti al pomeriggio ancora asciutto congeli soleggiati su tutte le regioni in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e cieli sereni il tempo asciutto qualche velatura in transito nelle ore notturne Al centro stabilità piena sia al mattino che al pomeriggio con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi nel corso delle ore notturne non sono previste Verezzi devo concedere pienamente sereni al suo 30 instabilità al meridione al mattino cielo in prevalenza coperti con precipitazioni parte più consistenti sulla Sicilia terreno in Sardegna al pomeriggio insiste maltempo sulla Sicilia viabilità asciutta altrove in serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le ...

