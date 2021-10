Masters1000 Indian Wells 2021, Jannik Sinner si arrende a un grande Taylor Fritz negli ottavi di finale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Talyor Friz, l’ammazza-italiani. Potremmo definirlo così l’americano (n.39 ATP), che dopo aver battuto al terzo turo del Masters1000 di Indian Wells Matteo Berrettini, si è ripetuto contro Jannik Sinner (n.14 del ranking). Una prestazione di alto profilo dello statunitense che quest’oggi ancor più di ieri ha espresso un grande tennis, trovando delle soluzioni con il rovescio che solitamente non sono nelle sue corde. In sostanza, da metà del primo set in avanti è stato l’americano a condurre le danze e a meritarsi il successo. Dietro il 6-4 6-3 dunque ci sono i meriti dello statunitense, ma anche i chiari demeriti di Sinner altamente deficitario con il servizio, considerando i cinque break subiti e non lucido nel capitalizzare le chance in risposta. Una sconfitta che ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Talyor Friz, l’ammazza-italiani. Potremmo definirlo così l’americano (n.39 ATP), che dopo aver battuto al terzo turo deldiMatteo Berrettini, si è ripetuto contro(n.14 del ranking). Una prestazione di alto profilo dello statunitense che quest’oggi ancor più di ieri ha espresso untennis, trovando delle soluzioni con il rovescio che solitamente non sono nelle sue corde. In sostanza, da metà del primo set in avanti è stato l’americano a condurre le danze e a meritarsi il successo. Dietro il 6-4 6-3 dunque ci sono i meriti dello statunitense, ma anche i chiari demeriti dialtamente deficitario con il servizio, considerando i cinque break subiti e non lucido nel capitalizzare le chance in risposta. Una sconfitta che ...

