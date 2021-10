Le proteste della figlia di Ambra e l’equivoco sul Tapiro. Tutti indignati stavolta! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Striscia la Notizia Il carattere probabilmente l’avrà preso dalla madre, che a 15 anni aveva messo sotto scacco in molti. La diciassettenne Jolanda Renga, ieri sui social, ha tuonato contro Striscia la Notizia (e Massimiliano Allegri) per il Tapiro ricevuto dalla madre a causa della fine della relazione con l’allenatore della Juventus. Facendo riferimento ad una definizione del Tapiro come “premio assegnato a chi si è distinto per comportamenti riprovevoli o perdenti”, se l’è presa con la trasmissione confermando peraltro le voci sul tradimento di Allegri: “Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Striscia la Notizia Il carattere probabilmente l’avrà preso dalla madre, che a 15 anni aveva messo sotto scacco in molti. La diciassettenne Jolanda Renga, ieri sui social, ha tuonato contro Striscia la Notizia (e Massimiliano Allegri) per ilricevuto dalla madre a causafinerelazione con l’allenatoreJuventus. Facendo riferimento ad una definizione delcome “premio assegnato a chi si è distinto per comportamenti riprovevoli o perdenti”, se l’è presa con la trasmissione confermando peraltro le voci sul tradimento di Allegri: “Oggi la mia mamma ha ricevuto unin seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla finesua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni ...

Advertising

ilfoglio_it : Le proteste No green pass non cambiano l'agenda di Draghi, che incontra Salvini e ribadisce che i tamponi non posso… - nattydoctor : @ACiedda @billa_silvia2 Che begli argomenti gli insulti. Sono un medico, non ho bisogno che mi spieghi tu i problem… - fabribrini : RT @mariolavia: === Fermezza contro chi cerca di delegittimare lo Stato e le sue leggi. Lo scivolone della FIOM. La stretta sull’ordine htt… - avantiConte2050 : #draghidimettiti sembri re Giovanni della storia di Robin Hood, che affamava il popolo con le tasse. Il popolo non… - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: Il blackout in #Libano, la ricostruzione del Porto, il nuovo governo e la gestione della crisi, l'anniversario delle prote… -