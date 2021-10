L’Agcom indaga Radio Radio per le frasi su nazismo ed ebrei | «Non diano agli altri la colpa dell’Olocausto» Il direttore si scusa

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha aperto un’istruttoria a carico dell’emittentefonica romanarelativamente a «alcune affermazioni concernenti glie il nazifascismo pronunciate nel corso di alcune trasmissioni». Ieri, il conduttore Mimmo Politanò è intervenuto con un monologo sulla Shoah nel corso della sua trasmissione per l’emittentefonica che ha lanciato il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti. A creare scalpore, nella comunità ebraica e non solo, una serie di affermazioni, come per esempio l’incipit del monologo del conduttore. «Dobbiamo pensare a tutti gli Olocausti. Dobbiamo pensare che Lenin era ebreo e ha ucciso moltissima gente, che Kissinger è ebreo ed ha ucciso moltissima ...