Juve | Morata e Dybala si allenano ancora a parte | le ultime

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Allenamento per lantus di Massimiliano in vista del match di domenica sera con la Roma. Lesulle condizioni diCome appreso dantusnews24.com, Alvaroe Pauloproseguono nel loro percorso di allenamento personalizzato per tornare al più presto con il gruppo. I due attaccanti, non hanno presoall’allenamento del gruppo in vista del match di domenica contro la Roma. Partita importante fondamentale per Massimiliano Allegri a livello mentale e di classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sicuramente non ci sarà Alvaro, ma Dybala spera di esserci. Almeno per uno spezzone...Certo è che Paulo Dybala e Alvarostringeranno i denti per essere in campo ma non sono di certo gli unici che dovranno essere attenzionati da Max Allegri . Il rientro alladei nazionali ...Allenamento oggi per la Juventus di Massimiliano in vista del match di domenica con la Roma. Le ultime sulle condizioni di Dybala e Morata Come appreso da Juventusnews24.com, Alvaro Morata e Paulo Dyb ...La ripresa del campionato, dopo la vittoria nel derby con il Torino, presenta ad Allegri l'ostacolo Roma, con José Mourinho che arriverà all'Allianz Arena con l'intenzione di gu ...