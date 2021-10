Instagram dopo la batosta della “talpa” corre ai ripari pensando ai giovani e invitandoli a staccarsi di più

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Le rivelazioni, vere o meno che siano,famigerata “di Facebook”, hanno fatto sì che la dirigenza del social e didecidessero di cambiare rotta e modificare alcuni contenuti nel feed di “Insta”, oltre ad attivare una nuova funzione per far sì che i piùsi stacchino in maniera più frequente dai social.(Adobe Stock)La prima decisione presa da uno dei vicepresidenti di, Nick Clegg, è di diminuire drasticamente la presenza di notizie e informazioni politiche sul feed di, e soprattutto le nuove funzioni pensate per i piùhanno l’intento finale di tenerli lontani da contenuti che possono essere pericolosi per il loro benessere psicologico. Il colosso tecnologico ha ...