Il Milan ci prova per un giocatore in scadenza a giugno! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Paolo Maldini è sempre attento alle evoluzioni di mercato. Il direttore sportivo rossonero in questi giorni sta sondando una pista importante. Il giocatore in questione gioca nel Manchester United e il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno. Lingard, Milan, mercato Ecco di chi si tratta Stiamo parlando di Jesse Lingard. Il forte attaccante è seguito anche dal Barcellona. Secondo il Daily Mail, però, Paolo Maldini si sarebbe mosso per superare la concorrenza dei blaugrana per Jesse Lingard. LEGGI ANCHE: Milan, Pioli sa come sostituire Theo Hernandez! LEGGI ANCHE: Milan, derby spagnolo per un pilastro rossonero! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

