Green Pass obbligatorio, le perplessità di Confesercenti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Da domani 15 Ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato pena la sospensione dello stipendio. Un provvedimento annunciato da tempo ricompreso nel recente dpcm a firma Draghi per il quale sono tutt’ora in corso polemiche e critiche. “Siamo sempre stati favorevoli alla campagna vaccinale ed alla possibilità di utilizzare il Green Pass per scongiurare nuove e drammatiche chiusure commerciali”, dichiara il presidente Provinciale della Confesercenti di Salerno Raffaele Esposito neo presidente Vicario della Confesercenti Regionale, “riteniamo però eccessive, in assenza di una obbligatorietà vaccinale, tutta una serie di controlli e costi a carico dei datori di lavoro specie per quelle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Da domani 15 Ottobre ilsaràper tutti i lavoratori del settore pubblico e privato pena la sospensione dello stipendio. Un provvedimento annunciato da tempo ricompreso nel recente dpcm a firma Draghi per il quale sono tutt’ora in corso polemiche e critiche. “Siamo sempre stati favorevoli alla campagna vaccinale ed alla possibilità di utilizzare ilper scongiurare nuove e drammatiche chiusure commerciali”, dichiara il presidente Provinciale delladi Salerno Raffaele Esposito neo presidente Vicario dellaRegionale, “riteniamo però eccessive, in assenza di una obbligatorietà vaccinale, tutta una serie di controlli e costi a carico dei datori di lavoro specie per quelle ...

