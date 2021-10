“È finita”. Enzo Paolo Turchi, la decisione più triste: “Enorme dispiacere, sono costretto” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il lungo capitolo dell’emergenza sanitaria ha stravolto le vite di molti, sia a livello psicologico che sul fronte lavorativo. Determinati settori, poi, se la sono vissuta ancora peggio di altri. Ed è anche il caso di Enzo Paolo Turchi che di recente ha dovuto prendere una decisione drastica, senza poter contare sul sostegno della sua Carmen Russo che è al GF Vip. Il fedele e innamoratissimo marito, e spesso compare lavorativo, di Carmen Russo ha dovuto inevitabilmente chiudere la scuola di danza che aveva in Sicilia, a Palermo. Un brutto colpo da digerire per Enzo Paolo Turchi che ha perso molti soldi rischiando grosso. Tutto è accaduto dopo la fine del lockdown, un periodo davvero critico per lui e la sua famiglia. Enzo ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il lungo capitolo dell’emergenza sanitaria ha stravolto le vite di molti, sia a livello psicologico che sul fronte lavorativo. Determinati settori, poi, se lavissuta ancora peggio di altri. Ed è anche il caso diche di recente ha dovuto prendere unadrastica, senza poter contare sul sostegno della sua Carmen Russo che è al GF Vip. Il fedele e innamoratissimo marito, e spesso compare lavorativo, di Carmen Russo ha dovuto inevitabilmente chiudere la scuola di danza che aveva in Sicilia, a Palermo. Un brutto colpo da digerire perche ha perso molti soldi rischiando grosso. Tutto è accaduto dopo la fine del lockdown, un periodo davvero critico per lui e la sua famiglia....

