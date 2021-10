C’è il via libera di Giuseppe Conte, il M5S è con Perifano: l’annuncio dei parlamentari (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi risolve quasi all’ultimo minuto utile uno dei grandi tormentoni di questa campagna elettorale. Il Movimento Cinque Stelle, non pronunciatosi ufficialmente al primo turno, si schiera al fianco di Luigi Diego Perifano per il ballottaggio. Lo fa attraverso una nota stampa a firma dei quattro parlamentari e dopo il via libera giunto dal leader Giuseppe Conte e dal gruppo dei portavoce del gruppo nazionale. Scrivono Danila De Lucia, Sabrina Ricciardi, Angela Ianaro e Pasquale Maglione: “L’appuntamento elettorale del prossimo fine settimana è di importanza strategica per il futuro della città.I fondi del PNRR sono una straordinaria occasione per il rilancio di Benevento e questo necessita di una strutturata filiera istituzionale, consolidata e non millantata. Detta necessità, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi risolve quasi all’ultimo minuto utile uno dei grandi tormentoni di questa campagna elettorale. Il Movimento Cinque Stelle, non pronunciatosi ufficialmente al primo turno, si schiera al fianco di Luigi Diegoper il ballottaggio. Lo fa attraverso una nota stampa a firma dei quattroe dopo il viagiunto dal leadere dal gruppo dei portavoce del gruppo nazionale. Scrivono Danila De Lucia, Sabrina Ricciardi, Angela Ianaro e Pasquale Maglione: “L’appuntamento elettorale del prossimo fine settimana è di importanza strategica per il futuro della città.I fondi del PNRR sono una straordinaria occasione per il rilancio di Benevento e questo necessita di una strutturata filiera istituzionale, consolidata e non millantata. Detta necessità, ...

