Atp Finals, ipotesi ripescaggio per Jannik Sinner e i dubbi di Djokovic (Di giovedì 14 ottobre 2021) Difficile, molto difficile. La sconfitta negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells ha complicato il cammino eventuale di Jannik Sinner verso le ATP Finals. Il ko contro l’americano Taylor Fritz, infatti, ha messo nelle condizioni l’altoatesino di non recuperare quei punti nei confronti di chi lo precede. Attualmente, considerando già out Rafael Nadal (n.8 della Race) per infortunio, gli ultimi due posti utili sono occupati dal norvegese Casper Ruud (3015) e dal polacco Hubert Hurkacz (2995), rispettivamente n.7 e n.9 della classifica di rendimento del 2021 qualificante all’evento (top-8). Lo scandinavo, come Sinner, è stato eliminato dal torneo californiano, mentre Hurkacz è nei quarti e ha la possibilità di continuare la propria ascesa. Jannik, con i suoi 2595 punti, pertanto ha un ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Difficile, molto difficile. La sconfitta negli ottavi di finale del Masters1000 di Indian Wells ha complicato il cammino eventuale diverso le ATP. Il ko contro l’americano Taylor Fritz, infatti, ha messo nelle condizioni l’altoatesino di non recuperare quei punti nei confronti di chi lo precede. Attualmente, considerando già out Rafael Nadal (n.8 della Race) per infortunio, gli ultimi due posti utili sono occupati dal norvegese Casper Ruud (3015) e dal polacco Hubert Hurkacz (2995), rispettivamente n.7 e n.9 della classifica di rendimento del 2021 qualificante all’evento (top-8). Lo scandinavo, come, è stato eliminato dal torneo californiano, mentre Hurkacz è nei quarti e ha la possibilità di continuare la propria ascesa., con i suoi 2595 punti, pertanto ha un ...

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: - '#DeLigt come CR7' - Anche #Sinner alle ATP Finals - #Hernandez: una iella del d… - MandronePeppe : - AlexAlioscia7 : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport: - '#DeLigt come CR7' - Anche #Sinner alle ATP Finals - #Hernandez: una iella del diavolo h… - fabiofabbretti : #ATPFinals 2021: Rai 2 si accende su Torino - robertoanino : RT @piemonte_italia: @turismotorino presenta le Nitto Atp Finals, il prestigioso appuntamento di tennis in programma tra un mese a #Torino… -