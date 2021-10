Trieste: “Finché non tolgono il Green pass, bloccheremo il porto a oltranza” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) MOW magazine, in vista dell’entrata in vigore del Green pass per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre, ha interrogato uno dei leader dei settori tra i più caldi: quello portuale, che da mesi è sul piede di guerra. Il magazine liffestyle di AM Network, ha contattato Stefano Puzzer, portavoce del Clpt, il comitato dei lavoratori del porto di Trieste, che annuncia battaglia: “Finché non tolgono il Green pass bloccheremo il porto a oltranza”, motivando le ragioni del contrasto: “È un attacco alla Costituzione, alla libera scelta, perché uno non deve presentare un passaporto verde per andare a lavorare, perché abbiamo lavorato in periodo di pandemia senza che ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) MOW magazine, in vista dell’entrata in vigore delper accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre, ha interrogato uno dei leader dei settori tra i più caldi: quello portuale, che da mesi è sul piede di guerra. Il magazine liffestyle di AM Network, ha contattato Stefano Puzzer, portavoce del Clpt, il comitato dei lavoratori deldi, che annuncia battaglia: “nonilil”, motivando le ragioni del contrasto: “È un attacco alla Costituzione, alla libera scelta, perché uno non deve presentare unverde per andare a lavorare, perché abbiamo lavorato in periodo di pandemia senza che ...

Ultime Notizie dalla rete : Trieste Finché Clpt, Il Piccolo racconta: indipendentismo triestino dietro la guerra al Green Pass di Roma Portuali Trieste, 300 di loro vicini all'indipendetismo triestino: ora minacciano blocchi a ... A Natale niente regali annunciano, dato che bloccheranno ad oltranza il porto finché non verrà ritirata ...

Paura di un venerdì 15 ottobre nero, l'Italia potrebbe fermarsi: cosa dobbiamo aspettarci ...di Trieste Il Governo propone dei patti che i portuali di Trieste non accettano. La promessa dei tamponi gratis per i lavoratori non placa le proteste, la voce continuerà a farsi sentire forte finché ...

Portuali, 300 di loro vicini all'indipendetismo triestino: ora minacciano blocchi a ... A Natale niente regali annunciano, dato che bloccheranno ad oltranza il porto finché non verrà ritirata ... Paura di un venerdì 15 ottobre nero, l'Italia potrebbe fermarsi: cosa dobbiamo aspettarci ... di Trieste Il Governo propone dei patti che i portuali di Trieste non accettano. La promessa dei tamponi gratis per i lavoratori non placa le proteste, la voce continuerà a farsi sentire forte finché ...