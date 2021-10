System Shock diventa una serie TV attualmente in sviluppo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Uno show televisivo su System Shock è in lavorazione per la prossima piattaforma di streaming incentrata sui giochi, Binge. La piattaforma produrrà una serie TV live action ispirata al gioco e sarà trasmessa in streaming esclusivamente su Binge.com. Allan Ungar, dirigente di Binge che ha diretto l'impressionante cortometraggio Uncharted con Nathan Fillion, sta producendo lo spettacolo insieme a Stephen Kick e Larry Kuperman di Nightdive Studios come produttori esecutivi. L'originale System Shock è stato pubblicato nel 1994 e sviluppato da Looking Glass, con la regia di Doug Church e la produzione di Warren Spector. Nightdive Studios ora possiede i diritti della serie e sta attualmente lavorando su un remake del gioco originale. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Uno show televisivo suè in lavorazione per la prossima piattaforma di streaming incentrata sui giochi, Binge. La piattaforma produrrà unaTV live action ispirata al gioco e sarà trasmessa in streaming esclusivamente su Binge.com. Allan Ungar, dirigente di Binge che ha diretto l'impressionante cortometraggio Uncharted con Nathan Fillion, sta producendo lo spettacolo insieme a Stephen Kick e Larry Kuperman di Nightdive Studios come produttori esecutivi. L'originaleè stato pubblicato nel 1994 e sviluppato da Looking Glass, con la regia di Doug Church e la produzione di Warren Spector. Nightdive Studios ora possiede i diritti dellae stalavorando su un remake del gioco originale. Leggi altro...

