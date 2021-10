Sampdoria, ansia Damsgaard: a rischio per il Cagliari (Di mercoledì 13 ottobre 2021) GENOVA - È atteso per domani il rientro a Bogliasco del danese Mikkel Damsgaard che si è infortunato ieri con la sua nazionale nella sfida contro l'Austria valida per le qualificazioni mondiali. Come ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) GENOVA - È atteso per domani il rientro a Bogliasco del danese Mikkelche si è infortunato ieri con la sua nazionale nella sfida contro l'Austria valida per le qualificazioni mondiali. Come ...

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, ansia Damsgaard: a rischio per il Cagliari: Risentimento muscolare per il trequartista in Danimarca-Aust… - CagliariNews24 : Sampdoria in ansia: infortunio per #Damsgaard in Danimarca Austria - SampNews24 : #Sampdoria in ansia: infortunio per #Damsgaard in #DanimarcaAustria -