Running | Roma-Ostia 2021 | presenti Daniele Meucci e Rebecca Lonedo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre è in programma nella Capitale la 46esima edizione della, la mezza maratona che ritorna dopo un anno di stop. Tra gli uomini occhi puntati su, oro europeo di maratona nel 2014. Al via anche Renè Cunè’az, che due anni fa’ ha conquistato il titolo assoluto italiano di maratona. Al femminile è atteso l’esordio di, terza la scorsa settimana sui 10 km di Forlì. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Running, 46esima edizione #RomaOstia: ai nastri di partenza anche Daniele #Meucci e Rebecca #Lonedo - ParentsFutureIT : RT @ParentsFutureIT: Running For Future - 24 sett partenza da Roma- 2 ott arrivo a Milano. #connectthedots #runningforfuture #UprootTheSyst… -

Ultime Notizie dalla rete : Running Roma

Sportface.it

... ha detto Ghenda, domenica scorsa vincitore anella Appia Run. Terzo, in 1h08'53', il compagno ... grande impresa di Elisa Adamo che, accompagnata dai compagni di squadra del Quintosenso...Carriera Nel 2015 ha pubblicato i suoi primi due 45 giri , We've Been, realizzata grazie ...pubblicato nel 2018 e grazie a questo sale anche sul palco del Concertone del Primo Maggio a. ...Da venerdì apre Casa RomaOstia. Confermati gli Azzurri Daniele Meucci e René Cuneaz, mentre Rebecca Lonedo difenderà i colori azzurri in campo femminile ...ROMA (ITALPRESS) - Un'iniziativa di sport, prevenzione e salute, con check-up gratuiti a cura degli esperti della Fondazione Policlinico Universitario Agos ...