Raffaella Fico furiosa con Soleil: "Poteva sfregiarmi lanciando quel bicchiere" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nuova catfight al GF Vip 6 e ancora una volta al centro di questa lite ci sono Raffaella Fico e Soleil Sorge. Questa volta però non c'entrano nulla termini strumentalizzati per accusare qualcuno di razzismo. Il GF ha lanciato una sfida ai concorrenti, quando suonerà una sirena i gieffini scelti dovranno correre in giardino e premere un pulsante, tutto entro 30 secondi, altrimenti ci saranno conseguenze sul budget. Ieri Soleil e David sono stati messi alla prova dal GF e quando è suonata la sirena la Sorge stava mangiando un gelato. Senza pensarci troppo la gieffina ha sbattuto il bicchiere sul tavolo (dove c'erano Katia, Raffaella, Sophie, Carmen e Jo) ed è corsa in giardino. La Fico ha iniziato ad urlare ed ha accusato Soleil di averla messa in ...

StraNotizie : Raffaella Fico furiosa con Soleil: “Poteva sfregiarmi lanciando quel bicchiere” - percepisco01 : RT @nicacaso: @03Tommysala @CruelBitchy Raffaella non verrà più nominata in massa e non finirà al televoto perché hanno capito che questo g… - nicacaso : @03Tommysala @CruelBitchy Raffaella non verrà più nominata in massa e non finirà al televoto perché hanno capito ch… - garalya1 : tra laltro manco s 'era rotto il bicchiere..quella strega di Raffaella fico fa il processo alle intenzioni di solei… - garalya1 : dai Raffaella fico hai rotto i coglioni!! ora scassi il cazzo per un bicchiere rotto??fanculo a casa!!subito!! #GFVIP -